Обвиняемого в убийствах экс-депутата Быкова отпустили под домашний арест

В Красноярске суд изменил меру пресечения бизнесмену и бывшему депутату Анатолию Быкову, обвиняемому в убийствах, на домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

21 сентября сообщалось о новом эпизоде в деле Быкова. По данным Следственного комитета России (СКР), в 2004 году он склонил знакомого убить 38-летнего жителя Красноярска Андрея Грабовского, вице-президента региональной федерации бокса. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. 1 ноября 2004 года на дороге он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Но тот смог увести свою машину с линии обстрела и спастись. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, скрылся с места преступления.

3 сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двух убийств жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Как считает следствие, с 1993 по 1995 год он сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета — Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году, а в 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.