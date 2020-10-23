Бывшего вице-президента «Евросети» арестовали по делу об убийстве

Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего вице-президента по безопасности компании «Евросеть» Бориса Левина по делу об убийстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение было вынесено 22 октября по ходатайству следственных органов. Мера пресечения Левину в виде содержания под стражей избрана до 6 ноября. Уголовное дело, по которому он арестован, возбуждено по статье об убийстве двух или более лиц.

Левин в настоящее время входит в совет директоров банка «Реалист», которым руководит Олег Карчев — совладелец ИТ-дистрибьютора Merlion. В офисе компании 21 октября прошли обыски, сообщает издание TAdviser. По его данным, руководители Merlion задержаны по делу об организации убийства.

В Следственном комитете России подтвердили задержание Левина, отказавшись раскрыть подробности, уточняет «Коммерсантъ».

В 2008 году он уже оказывался под следствием. Его и нескольких сотрудников «Евросети» арестовали и обвинили в похищении экспедитора Андрея Власкина и его напарника Дмитрия Смургина, заподозренных руководством компании в краже крупной партии сотовых телефонов. По версии следствия, у них Левин и его подчиненные вымогали деньги. По этому делу был заочно арестован бывший глава «Евросети» Евгений Чичваркин в 2009 году.

В суде все фигуранты отвергали вину, заявляя, что совершенное ими является не более чем самоуправством. Присяжные их оправдали в 2010 году. Мосгорсуд вынес решение о выплате Левину 20 миллионов рублей за необоснованное уголовное преследование.