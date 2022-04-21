Раскрыты детали дела «звездного» адвоката Лялина

ФСБ задержала адвоката Лялина за рулем Lamborghini по делу о мошенничестве на 2 млн евро

Сотрудники ФСБ задержали адвоката Вадима Лялина, представлявшего интересы звезд спорта и шоу-бизнеса, когда он ехал по Москве за рулем кроссовера Lamborghini Urus. Детали раскрыл «Коммерсантъ».

По данным издания, юриста подозревают в мошенничестве на сумму 2,2 миллиона евро, которые ему заплатили совладельцы и топ-менеджер IT-компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Борис Левин за свою защиту по уголовному делу о покушении на убийство бывшего делового партнера Вячеслава Симоненко.

Они заявили, что адвокат Лялин «склонял их к самооговору и оговору других лиц, а также к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве», то есть признанию вины. При этом юрист демонстрировал своим подзащитным наличие личных связей со следователем, который занимался их делом — майором СКР Алексеем Несновым.

На основании жалобы бизнесменов Лялин был лишен адвокатского статуса советом адвокатской палаты Москвы 24 марта. О его задержании стало известно 20 апреля. По решению Басманного суда столицы экс-адвокат был взят под стражу. Он прежде защищал футболиста Романа Широкова, модель Алану Мамаеву, а также представлял интересы рэпера Ромы Жигана.

В феврале следствие сняло обвинения с совладельцев Merlion в покушении на Симоненко, а его самого заподозрили в заведомо ложном доносе и даче ложных показаний. Неснов скрылся и его заочно арестовали по обвинению в коррупции.

Карчев, Мангутов, Абрамов и Левин были задержаны осенью 2020 года. Их обвинили в том, что они якобы организовали нападение на подмосковный дом Симоненко. По его словам, 5 сентября 2015 года двое злоумышленников закидали его особняк бутылками с зажигательной смесью.