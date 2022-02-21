Обвинявший партнеров в покушении на убийство российский бизнесмен задержан

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко, обвинявшего партнеров в поджоге своего дома. Об этом сообщает ТАСС.

Российского бизнесмена, проходившего потерпевшим по делу о покушении на убийство, заподозрили в заведомо ложном доносе и даче ложных показаний. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее Симоненко сообщил, что 5 сентября 2015 года двое злоумышленников с бутылками с зажигательной смесью пытались сжечь бизнесмена вместе с его домом. По подозрению в покушении на убийство экс-гендиректора Merlion были задержаны бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин и трое совладельцев Merlion.

Следователи предположили, что они решили организовать убийство Симоненко, так как тот, покидая пост гендиректора фирмы, хотел получить 4,5 миллиона долларов. Все обвиняемые считали себя невиновными. Они утверждали, что стали жертвой оговора Симоненко. По их словам, обвинение не предоставило никаких доказательств их вины, кроме записи с камер наблюдения, на которые якобы попал момент поджога, но и он похож на инсценировку.

Вскоре всех обвиняемых отпустили из-под стражи. Зато ФСБ пришла с обыском к следователю, который вел это дело. Его заочно арестовали по обвинению в коррупции.