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В Москве арестовали защищавшего футболистов и певцов адвоката

В Москве отправили в СИЗО адвоката Лялина, защищавшего рэпера Жигана и футболиста Широкова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве арестовали на два месяца известного адвоката Вадима Лялина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда столицы.

Ему вменяют совершение преступления по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 15 июня. В суде отказались отпустить его под залог или изменить меру пресечения на домашний арест.

По сведениям издания SHOT, ранее Лялин в числе прочих защищал футболиста Романа Широкова, модель Алану Мамаеву, а также представлял интересы рэпера Ромы Жигана. Как пишет Telegram-канал 112, защитника задержали на Воробьевых горах в минувшую пятницу.

Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

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Елизавета Новикова
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