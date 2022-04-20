В Москве арестовали защищавшего футболистов и певцов адвоката

В Москве отправили в СИЗО адвоката Лялина, защищавшего рэпера Жигана и футболиста Широкова

В Москве арестовали на два месяца известного адвоката Вадима Лялина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда столицы.

Ему вменяют совершение преступления по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 15 июня. В суде отказались отпустить его под залог или изменить меру пресечения на домашний арест.

По сведениям издания SHOT, ранее Лялин в числе прочих защищал футболиста Романа Широкова, модель Алану Мамаеву, а также представлял интересы рэпера Ромы Жигана. Как пишет Telegram-канал 112, защитника задержали на Воробьевых горах в минувшую пятницу.

Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.