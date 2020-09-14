Наташа Королева угрожала беременной подруге Тарзана. Об этом адвокат Вадим Лялин рассказал «Комсомольской правде».

Лялин, которого попросили помочь представители девушки, пояснил, что девушка «в стрессе, фактически скрывается и ни с кем не выходит на контакт». «Насколько мне известно, ей также поступают угрозы со стороны Наташи Королевой. История может развиваться непредсказуемо», — рассказал адвокат.

Говоря о требованиях Королевой и Тарзана, юрист уточнил, что их требования несостоятельны. «В соответствии с действующим законодательством, госпожа Королева и ее супруг являются публичными личностями, и те требования, которые они пытаются реализовать, судом не будут восприняты», — заявил Лялин.

Также юрист предупредил обе стороны конфликта об уголовной ответственности по статье «Заведомо ложный донос», а также отметил, что вопрос, кого можно привлечь и по каким инкриминируемым составам, остается открыт.

Ранее Наташа Королева опубликовала в Instagram Stories заявление пресс-службы о компрометирующих видео, которые, возможно, попали в руки ограбивших квартиру Королевой и Глушко девушек. Одна из девушек, как оказалось позднее, беременна от Тарзана.