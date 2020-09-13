Укравшая драгоценности Наташи Королевой россиянка оказалась беременна от Тарзана

Одна из россиянок, проводивших время с российским певцом, актером и бодибилдером Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, оказалась беременна от него. Ранее жена артиста, певица Наташа Королева обвинила девушку в краже трех тысяч евро и драгоценностей на пять миллионов рублей. О предполагаемой беременности россиянки сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка пояснила, что пошла на кражу драгоценностей из ревности. Она якобы уже обратилась к адвокату.

Королева обнаружила пропажу драгоценностей, когда вернулась из отпуска. Оказалось, что во время ее отсутствия Тарзан проводил время с двумя девушками. Супруги написали заявление в полицию.

Ранее в мае Тарзан заявил, что нашел работу по специальности. «Устроился на работу по специальности. В половых-то делах я соображаю», — сыронизировал артист, выложив фотографию, где он позирует в образе уборщицы с половой тряпкой.