Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, показал свой инструмент — синюю гитару. Он опубликовал снимок на странице в Instagram.

На фото Тарзан стоит перед камерой обнаженный, в руках у него гитара синего цвета с черным обрамлением. «Не будем грустить по ушедшему лету...Здравствуй,осень! Тебе звучит Осенний блюз», — подписал он кадр.

Пользователи оценили физическую форму артиста и пошутили, что гитара на снимке «лишняя». «В 50 так выглядеть не каждому дано, Сергей молодец», «А можно гитару приподнять повыше, чтоб лучше слышно было?», «Какой красавец, с отменным чувством юмора, обожаю», — отметили подписчицы в комментариях.

Ранее в мае Тарзан заявил, что нашел работу по специальности. «Устроился на работу по специальности. В половых-то делах я соображаю», — сыронизировал артист, выложив фотографию, где он позирует в образе уборщицы с половой тряпкой.