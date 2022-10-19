Задержанный ФСБ на Lamborghini звездный адвокат совершил побег из-под стражи

Адвокат Лялин, арестованный за мошенничество на 2 млн евро, совершил побег и был пойман

Арестованный по уголовному делу о мошенничестве на два миллиона евро звездный адвокат Вадим Лялин попал под следствие по новому эпизоду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении юриста было возбуждено уголовное дело за побег из-под стражи, который он совершил 2 сентября. Лялин был объявлен в розыск, но уже 4 сентября его поймали и вновь отправили в СИЗО. Расследование проводится по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»), предусматривающей максимальное наказание до четырех лет.

Сотрудники ФСБ задержали адвоката 16 апреля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, когда он ехал по Москве за рулем кроссовера Lamborghini Urus.

Лялину инкриминируют хищение 2,2 миллиона евро, которые ему заплатили совладельцы и топ-менеджер IT-компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Борис Левин за свою защиту по уголовному делу о покушении на убийство бывшего делового партнера Вячеслава Симоненко. Они заявили, что адвокат «склонял их к самооговору и оговору других лиц, а также к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве», то есть признанию вины. При этом Лялин демонстрировал своим подзащитным наличие связей со следователем, который занимался их делом, — майором СКР Алексеем Несновым.

На основании жалобы бизнесменов Лялин был лишен адвокатского статуса советом адвокатской палаты Москвы 24 марта. По решению Басманного суда столицы он был взят под стражу.

Лялин известен тем, что защищал футболиста Романа Широкова, модель Алану Мамаеву, а также представлял интересы рэпера Ромы Жигана.

