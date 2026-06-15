Мадьяру пообещали сырки за каждого найденного мигранта

Венгерский депутат пообещал купить премьеру Мадьяру сырки за каждого найденного мигранта

Депутат венгерской оппозиционной Христианско-демократической народной партии (ХДНП) Бенце Ретвари пообещал купить премьер-министру страны Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого выявленного нелегального мигранта в специализированных лагерях. Такое заявление парламентарий сделал на слушаниях в ходе дискуссии о миграционной политике, передает РИА Новости.

«Если вы найдете в Чермайоре мигрантов, я куплю вам по глазированному сырку за каждого», — сказал Ретвари.

Экс-госсекретарь МВД Венгрии также обвинил главу правительства в том, что тот готовится принять миграционный пакт Европейского союза. По словам Ретвари, затем Мадьяр намерен заявить, что этот документ якобы приняло прошлое правительство экс-премьера Виктора Орбана, которое, как утверждает действующий премьер, построило лагеря для мигрантов.

«Но это неправда», — подчеркнул оппозиционный депутат.

Ранее Мадьяр обвинил прошлое правительство «Фидес» и ХДНП в том, что оно тайно возводило лагеря для приема нелегальных мигрантов в венгерских Витнеде и Чермайоре. Глава фракции «Фидес» Гергей Гуйяш в ответ заявил, что обнародованная Мадьяром информация свидетельствует о стремлении прошлого кабинета избежать штрафов со стороны ЕС, и призвал премьера напрямую ответить о планах принятия миграционного пакта.