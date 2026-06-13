Стало известно о строительстве правительством Орбана тайного лагеря для нелегалов

Мадьяр: Правительство Орбана строило тайный лагерь для нелегалов

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предыдущее руководство страны втайне занималось строительством центра для размещения нелегальных мигрантов. Его слова на пресс-конференции приводит РИА Новости.

Мадьяр отметил, что летом 2024 года Суд Евросоюза (ЕС) назначил Венгрии штраф в размере одного миллиона евро в сутки за отказ выполнять обновленные правила ЕС по приему мигрантов.

«[Экс-премьер Венгрии Виктор] Орбан говорил, что они никогда и ни при каких обстоятельствах не будут строить мигрантские лагеря. Между тем 21 августа правительство уже принимало решение о подготовке объекта для размещения беженцев», — отметил Мадьяр.

По его утверждению, прежние власти без широкой огласки собирались создать такой центр в Витнеде, переселив туда беженцев из Закарпатья. Он также заявил, что на реализацию этого проекта было израсходовано около 16 миллионов долларов.

9 мая Орбан покинул премьерское кресло, которое занимал с 2010 года. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Мадьяра премьером республики.