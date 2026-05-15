Мадьяр нашел необычное применение резиденции Орбана

Мадьяр заявил, что резиденцию Орбана будет открыта для бесплатного посещения

Новое правительство Венгрии откроет официальную резиденцию бывшего премьер-министра Виктора Орбана в Будайской крепости для посещения. Об этом заявил нынешний премьер страны Петер Мадьяр, передает ТАСС.

«Они будут открыты для посетителей до тех пор, пока не будет определено их дальнейшее предназначение», — сказал политик.

Отмечается, что осматривать кабинеты прежнего руководства страны можно будет бесплатно по выходным дням.

Ранее Мадьяр заявил, что не будет переезжать в государственную резиденцию своего предшественника.

9 мая Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, который занимал с 2010 года. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Мадьяра премьером республики.