14:26, 15 мая 2026Мир

Мадьяр нашел необычное применение резиденции Орбана

Мадьяр заявил, что резиденцию Орбана будет открыта для бесплатного посещения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Новое правительство Венгрии откроет официальную резиденцию бывшего премьер-министра Виктора Орбана в Будайской крепости для посещения. Об этом заявил нынешний премьер страны Петер Мадьяр, передает ТАСС.

«Они будут открыты для посетителей до тех пор, пока не будет определено их дальнейшее предназначение», — сказал политик.

Отмечается, что осматривать кабинеты прежнего руководства страны можно будет бесплатно по выходным дням.

Ранее Мадьяр заявил, что не будет переезжать в государственную резиденцию своего предшественника.

9 мая Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, который занимал с 2010 года. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Мадьяра премьером республики.

