12:01, 13 мая 2026Мир

Мадьяр отказался жить в резиденции Орбана

Премьер Венгрии Мадьяр сообщил, что не переедет в государственную резиденцию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет переезжать в государственную резиденцию. Об этом он сообщил на странице в социальной сети X.

Новый премьер также сообщил, что в качестве служебного автомобиля будет использовать ту же Skoda Superb, на которой ездил по стране во время предвыборного тура.

В апреле Мадьяр на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал, что решил отказаться от использования резиденции своего предшественника Виктора Орбана, находящейся в Будайской крепости.

9 мая Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, который занимал с 2010 года. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Мадьяра премьером республики.

