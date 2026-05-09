14:03, 9 мая 2026

Виктор Орбан покинет пост премьер-министра Венгрии 9 мая
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Denes Erdos / AP

9 мая Виктор Орбан должен покинуть пост премьер-министра Венгрии, который он занимал с 2010 года. Об этом сообщает ТАСС.

Политика сменит лидер центристской партии «Тиса» Петер Мадьяр. Партия одержала победу на парламентских выборах в апреле. «Тиса» получила 141 из 199 мест, а коалиция Орбана — 52 места.

Орбан стал премьер-министром Венгрии после выборов 2010 года. Возглавляемая им правая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» вернулась к власти в коалиции с Христианско-демократической народной партией. Новая политическая сила сменила у власти Венгерскую социалистическую партию, которая правила с 2002 года. Коалиция сохраняла преимущество на выборах в 2014, 2018 и 2022 годах.

Орбан возглавлял правительство дольше, чем любой другой лидер Европейского союза.

Ранее Орбан сообщил, что ухудшение экономической ситуации в Венгрии, связанное с конфликтом на Украине, стало ключевой причиной поражения его партии.

