Орбан объяснил свое поражение на выборах

Орбан проиграл выборы из-за спада в экономике по причине украинского конфликта

Ухудшение экономической ситуации в Венгрии, связанное с конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России, стало ключевой причиной поражения правящей партии «Фидес – Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью на YouTube-канале ведущего Ласло Питингера.

«Если бы не было войны [на Украине] и негативной реакции со стороны Брюсселя, если бы рост экономики не замедлился из-за этого и если бы мы смогли достичь экономического роста в 2-3 процента, то мы могли бы выиграть выборы», — заявил он.

Ранее Орбан, потерпевший поражение на парламентских выборах, заявил, что откажется от депутатского мандата. Он указал, что решил отказаться от парламентского мандата от партии «Фидес», которую он возглавляет. «Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения», — заключил венгерский премьер.