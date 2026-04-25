20:46, 25 апреля 2026Мир

Орбан уйдет из парламента Венгрии

Виктор Орбан заявил, что откажется от мандата депутата парламента Венгрии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, потерпевший поражение на парламентских выборах, заявил, что откажется от депутатского мандата. Его слова передает ТАСС.

Орбан заявил, что решил отказаться от парламентского мандата от партии «Фидес», которую он возглавляет. «Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения», — заключил венгерский премьер.

Кроме того, заявил политик, правление партии «Фидес» предложило сохранить за ним должность председателя. Уточнялось, что организация планирует провести съезд в июне.

Ранее Орбан назвал неожиданное последствие проигрыша на парламентских выборах. Он признался, что из-за этого поражения стал чувствовать себя моложе. До этого премьер-министр пожаловался на чувство пустоты из-за произошедшего и отмечал, что лечится трудотерапией.

13 апреля стало известно, что партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах Венгрии. Орбан, возглавляющий «Фидес», признал поражение.

    Последние новости

    Назван процент остающейся под контролем ВСУ территории Донбасса

    Россиянка спасла жизни сразу трех пассажиров на борту самолета

    Орбан уйдет из парламента Венгрии

    В решениях членов НАТО увидели признаки смерти альянса

    Букмекеры определили исход матча «Краснодар» — «Динамо» Мх

    Трамп ответил на вопрос о возобновлении ударов по Ирану

    В канализации на северо-востоке Москвы нашли тело

    Захарова объяснила вызов российского посла в МИД Румынии после падения дрона

    Павел Дуров выложил новый трек про VPN

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Ирану

    Все новости
