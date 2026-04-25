Орбан уйдет из парламента Венгрии

Виктор Орбан заявил, что откажется от мандата депутата парламента Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, потерпевший поражение на парламентских выборах, заявил, что откажется от депутатского мандата. Его слова передает ТАСС.

Орбан заявил, что решил отказаться от парламентского мандата от партии «Фидес», которую он возглавляет. «Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения», — заключил венгерский премьер.

Кроме того, заявил политик, правление партии «Фидес» предложило сохранить за ним должность председателя. Уточнялось, что организация планирует провести съезд в июне.

Ранее Орбан назвал неожиданное последствие проигрыша на парламентских выборах. Он признался, что из-за этого поражения стал чувствовать себя моложе. До этого премьер-министр пожаловался на чувство пустоты из-за произошедшего и отмечал, что лечится трудотерапией.

13 апреля стало известно, что партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах Венгрии. Орбан, возглавляющий «Фидес», признал поражение.