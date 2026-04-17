Орбан рассказал о неожиданном эффекте от проигрыша на выборах

13:14, 17 апреля 2026

Орбан назвал поражение на выборах источником молодости и энергии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что чувствует себя моложе после поражения на выборах. Об этом сообщает Clash Report.

«Эта боль высвободила много энергии», — заявил венгерский политик. Орбан также отметил, что проигрыш дал ему новые силы и ощущение молодости.

Ранее Орбан заявил, что после поражения на выборах сначала испытал пустоту, а теперь лечится трудотерапией.

13 апреля сообщалось, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, стоящий во главе партии «Фидес», признал свое поражение.

