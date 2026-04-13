Венгерская оппозиция с разгромным перевесом побеждает на выборах в парламент. Премьер Орбан уже признал поражение

Лидер партии «Тиса» Мадьяр заявил, что Орбан поздравил его с победой на выборах

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петра Мадьяра уверенно лидирует на выборах в парламент республики после подсчета 91.90 процента голосов. Данные в реальном времени публикует Национальное избирательное бюро республики (NVI).

«Тиса» предварительно забирает 138 кресел в парламенте из 199. У правящей партии действующего премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» — 54 места, у правой партии «Наша Родина» — семь мест. Также в выборах участвуют организации «Демократическая коалиция» и протестная сатирическая «Венгерская партия двухвостой собаки», им не удалось забрать ни одного места. По партийным спискам у «Тисы» и «Фидес» практически паритет (44 против 42 мест), однако по одномандатникам у «Тисы» оказалось восьмикратное превосходство — 94 против 12 кандидатов.

Орбан признал свое поражение

Орбан признал поражение своей партии. Он отметил, что итоги голосования «хотя и не окончательны, но понятны и болезненны». Политик объявил, что «Фидес» уходит в оппозицию и там продолжит политическую деятельность. Орбан позвонил Мадьяру и поздравил его с победой.

Как бы ни сложилось, мы и находясь в оппозиции будем служить нашей родине и венгерской нации Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

В свою очередь, политический директор премьер-министра страны Балаж Орбан поблагодарил сторонников «Фидес» за поддержку. «Победа никогда не бывает окончательной, поражение никогда не смертельно. Вперед, Венгрия!» — заявил он.

Выборы состоялись при рекордной явке избирателей. К 18:00 по местному времени на участки пришли 74,23 процента граждан. Для сравнения, четыре года назад явка была на уровне 62,92 процента.

«Тиса» выбрала своим курсом разворот в сторону Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Мадьяра с победой. «Париж приветствует победу демократии, приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и приверженность Венгрии Европе», — сказал он. Глава государства призвал Венгрию «вместе двигаться вперед к более суверенной Европе», чтобы обеспечить безопасность, конкурентоспособность и демократию на континенте.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также порадовалась приходу к власти в Венгрии оппозиционных сил. «Сегодня вечером сердце Европы в Венгрии бьется сильнее», — высказалась она.