19:58, 12 апреля 2026Мир

Явка на голосование в Венгрии побила рекорд

Явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные 74,23 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Явка на парламентских выборах в Венгрии к 18:00 побила рекорд 2022 года, составив 74,23 процента. Об этом стало известно РИА Новости.

Всего к указанному времени в голосовании приняли участие более 500 тысяч граждан. Для сравнения, четыре года назад явка была на уровне 62,92 процента.

По итогам выборов жители Венгрии должны избрать в парламент 199 депутатов. Голосование проводят на фоне попыток Киева и Евросоюза препятствовать партии «Фидес» действующего премьера страны Виктора Орбана остаться у власти. Ее главным конкурентом стала партия «Тиса», нацеленная на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о возможном сценарии после выборов в Венгрии. Он считает, что Европа может попытаться применить силу, чтобы подчинить страну.

