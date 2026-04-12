Посол Мирошник: Европа захочет добить Венгрию после выборов

Европа может попытаться силой подчинить Венгрию после парламентских выборов. Об этом изданию «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, решающий момент наступит, когда будут объявлены результаты. «Сорвется ли Европа с цепи и начнет ломать все подряд, пытаясь уже если не демократическим, то силовым способом добить Венгрию», — сказал дипломат.

Мирошник также отметил, что в России внимательно следят за выборами, которые, по его мнению, вряд ли пройдут без нарушений. Особую обеспокоенность вызывают специалисты по организации протестов, отправленные в республику с Украины.

Ранее венгерский политолог Габор Штир в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что в случае, если Орбан и его партия «Фидес» проиграют парламентские выборы, то новое правительство во главе с Петером Мадьяром займет антироссийскую позицию и начнет поддерживать Украину.

Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля.