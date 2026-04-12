Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 12 апреля 2026Мир

Орбан дал обещание на фоне поражения на выборах в Венгрии

Орбан: «Фидес» продолжит служить Венгрии и находясь в оппозиции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Партия «Фидес» продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции. Такое обещание дал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Как бы ни сложилось, мы и находясь в оппозиции будем служить нашей родине и венгерской нации», — сказал он.

Так политик прокомментировал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии. По предварительным данным, «Фидес» получает лишь 56 мест из 199 в парламенте страны. Оппозиционная «Тиса», в свою очередь, имеет 136 мест.

Ранее лидер «Тисы» Петер Мадьяр сообщил, что Орбан позвонил ему и поздравил с победой на выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok