Орбан дал обещание на фоне поражения на выборах в Венгрии

Орбан: «Фидес» продолжит служить Венгрии и находясь в оппозиции

Партия «Фидес» продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции. Такое обещание дал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Как бы ни сложилось, мы и находясь в оппозиции будем служить нашей родине и венгерской нации», — сказал он.

Так политик прокомментировал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии. По предварительным данным, «Фидес» получает лишь 56 мест из 199 в парламенте страны. Оппозиционная «Тиса», в свою очередь, имеет 136 мест.

Ранее лидер «Тисы» Петер Мадьяр сообщил, что Орбан позвонил ему и поздравил с победой на выборах.