23:46, 12 апреля 2026Мир

Советник Орбана высказался о победе оппозиции в Венгрии

Балаж Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прокомментировал победу оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в стране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Поздравляем партию "Тиса" с победой. Победа никогда не бывает окончательной, поражение никогда не смертельно. Вперед, Венгрия!», — сказал он.

Орбан также поблагодарил всех, кто поддержал правящую партию «Фидес» на выборах, заверив, что она продолжит служить интересам Венгрии.

Ранее Виктор Орбан признал свое поражение на выборах. Он назвал результаты голосования болезненными, но при этом пообещал, что его партия «Фидес» продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.

    Последние новости

    Орбан признал свое поражение на выборах в парламент Венгрии

    Зеленский прокомментировал победу Мадьяра на выборах в Венгрии

    Нецензурно выругавшийся 12 раз за 37 секунд в интервью тренер Евсеев снова выругался

    Фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на европейский путь

    Муж и жена записались в ВСУ операторами дронов и были ликвидированы

    Советник Орбана высказался о победе оппозиции в Венгрии

    В России дали совет США по Ирану

    Симоньян предостерегла проигравшего на выборах Орбана

    Президент Ирана обозначил условие для соглашения с США

    Макрон прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Все новости
