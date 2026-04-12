Советник Орбана высказался о победе оппозиции в Венгрии

Советник Орбана назвал несмертельным поражение на выборах в Венгрии

Балаж Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прокомментировал победу оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в стране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Поздравляем партию "Тиса" с победой. Победа никогда не бывает окончательной, поражение никогда не смертельно. Вперед, Венгрия!», — сказал он.

Орбан также поблагодарил всех, кто поддержал правящую партию «Фидес» на выборах, заверив, что она продолжит служить интересам Венгрии.

Ранее Виктор Орбан признал свое поражение на выборах. Он назвал результаты голосования болезненными, но при этом пообещал, что его партия «Фидес» продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.