Макрон прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии

Макрон поздравил оппозиционную Орбану партию «Тиса» с победой на выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил главу оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Свой комментарий по этому поводу он оставил на своей странице в соцсети Х.

«Я только что разговаривал с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии. Франция приветствует победу демократии, приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и приверженность Венгрии Европе», — сказал он.

Глава государства призвал Венгрию «вместе двигаться вперед к более суверенной Европе», чтобы обеспечить безопасность, конкурентоспособность и демократию на континенте.

Ранее о поражении партии «Фидес» Виктора Орбана высказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня вечером сердце Европы в Венгрии бьется сильнее», — написала она.