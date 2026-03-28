Нашлась пропавшая в Турции российская студентка

Shot: Пропавшая в Турции студентка из Одинцово нашлась в Сербии

Пропавшая в Турции 21-летняя студентка из подмосковного Одинцово Кристина М. нашлась в Сербии, недалеко от Белграда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Девушка здорова, с ней, по словам мамы, все в порядке. Ее поиски продолжались девять дней. Сейчас родственники Кристины будут решать вопрос о возвращении девушки в Россию», — говорится в публикации.

Ранее Кристина М. по телефону рассказала родным о страхе перед знакомым мужчиной и бесследно исчезла в Турции. Она улетела в Сербию в конце февраля, но родителям заявила, что отправляется в Сочи. В середине марта она сообщила матери, что находится в Белграде. При этом 17 марта девушка прилетела в Турцию. С того момента она не выходила на связь.