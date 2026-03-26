18:24, 26 марта 2026Путешествия

Россиянка сообщила родным о страхе перед знакомым мужчиной и исчезла в Турции

Shot: Жительница Подмосковья могла стать жертвой торговли людьми в Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom

21-летняя студентка из России сообщила родным о страхе перед знакомым мужчиной и бесследно исчезла в Турции. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что Кристина М. из подмосковного Одинцово улетела в Сербию в конце февраля, но родителям заявила, что отправляется в Сочи. В середине марта она сообщила матери, что находится в Белграде.

Известно, что 17 марта она прилетела в Турцию. С того момента девушка не выходит на связь. Ее сестра рассказала, что Кристина жаловалась перед отъездом, что боится какого-то мужчины. Родители студентки опасаются, что она могла стать жертвой торговли людьми или незаконного удержания. Они обратились в генконсульство Сербии и Турции с заявлением. Жительница Подмосковья работает нутрициологом и увлекается эзотерикой.

Ранее стало известно, что россиянка из Уфы вскоре после переезда по работе в Таиланд попросила у брата 300 тысяч рублей, после чего перестала выходить на связь. Ее нашли спустя несколько месяцев в братской могиле в Бангкоке.

