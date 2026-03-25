Россиянка одолжила у брата сотни тысяч рублей и бесследно исчезла в Таиланде

Shot: 35-летняя россиянка из Уфы бесследно исчезла в Таиланде

35-летняя россиянка из Уфы одолжила у брата сотни тысяч рублей и бесследно исчезла в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что Вероника работала помощником юриста Ильдара Мухаметзянова в родном городе. В конце лета 2025 года начальник рассказал подчиненной, что открыл в Таиланде юридическую контору, предложив ей там работу с хорошей зарплатой. Женщина согласилась и отправилась в курортную страну.

Некоторое время россиянка была на связи с родными и сообщила им, что, как и планировала, работает на Мухаметзянова в Таиланде. Однако вскоре Вероника столкнулась с финансовыми трудностями и попросила у брата 300 тысяч рублей. Получив перевод, она перестала выходить на связь, телефон россиянки недоступен.

Родные женщины забили тревогу, когда та не связалась с ними даже в Новый год. Они подали заявление о пропаже человека в полицию, но поиски пока не принесли результатов. При этом родственники ее начальника Мухаметзянова утверждают, что Вероника не выжила, а Ильдар оказался в тайской тюрьме за мошенничество. Семья россиянки отрицает эту версию — они полагают, что та могла попасть в рабство в Мьянме.

Ранее посол России в Мьянме рассказал, что в 2025 году диппредставительство РФ помогло вызволить из рабства в колл-центрах этой страны Азии восемь россиян. Операции проводились совместно с Министерством иностранных дел и местными правоохранительными органами.

