17:03, 25 марта 2026

Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в братской могиле

Shot: Россиянку из Уфы нашли похороненной в братской могиле в Бангкоке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Valeria Mongelli / Anadolu via Getty Images

Пропавшую после прилета в Таиланд россиянку из Уфы нашли похороненной в братской могиле в Бангкоке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, изначально 25-летнюю Веронику обнаружили бездыханной в апартаментах, откуда передали в полицейский госпиталь, а позже — на судебно-медицинскую экспертизу. Было установлено, что ее кончина наступила еще 27 декабря 2025 года. Уточняется, что тогда она в последний раз связалась с братом, чтобы одолжить 300 тысяч рублей. В итоге девушку похоронили в братской могиле в столице страны Азии.

Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020

Волонтеры пока не сообщили матери и отцу Вероники о кончине дочери, но с другими родственниками они связались. Сообщается, что им предложили обратиться в похоронное бюро и рассчитать стоимость эксгумации и перевоза тела в Уфу.

Об исчезновении россиянки стало известно 25 марта. Вскоре после переезда по работе она попросила у брата денег, после чего перестала выходить на связь.

    Последние новости

    В Госдуме заявили о колоссальных потерях российских аграриев

    США сообщили о переговорах с Россией и Китаем

    Российским войскам передали новые «Уланы-2»

    Официальный курс доллара к рублю продолжил снижаться

    Дикое животное сорвало рейс пассажирского самолета в США

    Иностранный футболист перешел в «Зенит» и подешевел на семь миллионов евро

    Россиянам раскрыли нюансы при выборе дачи

    Раздача листовок закончилась для российского студента 19 годами колонии

    Российская обладательница титула «Мисс Вселенная» раскрыла секрет красоты

    На Украине сообщили о возможном уголовном преследовании Арахамии

    Все новости
