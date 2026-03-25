Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в братской могиле

Shot: Россиянку из Уфы нашли похороненной в братской могиле в Бангкоке

Пропавшую после прилета в Таиланд россиянку из Уфы нашли похороненной в братской могиле в Бангкоке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, изначально 25-летнюю Веронику обнаружили бездыханной в апартаментах, откуда передали в полицейский госпиталь, а позже — на судебно-медицинскую экспертизу. Было установлено, что ее кончина наступила еще 27 декабря 2025 года. Уточняется, что тогда она в последний раз связалась с братом, чтобы одолжить 300 тысяч рублей. В итоге девушку похоронили в братской могиле в столице страны Азии.

Волонтеры пока не сообщили матери и отцу Вероники о кончине дочери, но с другими родственниками они связались. Сообщается, что им предложили обратиться в похоронное бюро и рассчитать стоимость эксгумации и перевоза тела в Уфу.

Об исчезновении россиянки стало известно 25 марта. Вскоре после переезда по работе она попросила у брата денег, после чего перестала выходить на связь.