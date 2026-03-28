Филиппо возмутился выделением согражданам в 243 раза меньше средств, чем Киеву

Французский политик и лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился тем, что власти страны выделили на поддержку сограждан и отраслей, затронутых последствиями конфликта на Ближнем Востоке, всего лишь 70 миллионов евро. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Макронистское правительство недавно объявило о выделении "70 миллионов евро для специалистов, наиболее затронутых [ростом] цен на бензин" … И в то же время "17 миллиардов для Украины" (доля Франции в европейской помощи на 90 миллиардов)», — написал он.

Он отметил, что деньги выделены в соотношении 1 к 243, соответственнно граждане Франции получили в 243 раза меньше средств, чем украинцы.

По словам политика, французское правительство издевается над французами, это должно прекратиться.

Ранее Филиппо высмеял Европейский союз после сообщений о том, что США намерены перебросить на Ближний Восток оружие, предназначенное Украине. Он также призвал «остановить это безумие».