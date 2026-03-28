Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 28 марта 2026Мир

Во Франции возмутились из-за выделения средств Украине

Филиппо возмутился выделением согражданам в 243 раза меньше средств, чем Киеву
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французский политик и лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился тем, что власти страны выделили на поддержку сограждан и отраслей, затронутых последствиями конфликта на Ближнем Востоке, всего лишь 70 миллионов евро. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Макронистское правительство недавно объявило о выделении "70 миллионов евро для специалистов, наиболее затронутых [ростом] цен на бензин" … И в то же время "17 миллиардов для Украины" (доля Франции в европейской помощи на 90 миллиардов)», — написал он.

Он отметил, что деньги выделены в соотношении 1 к 243, соответственнно граждане Франции получили в 243 раза меньше средств, чем украинцы.

По словам политика, французское правительство издевается над французами, это должно прекратиться.

Ранее Филиппо высмеял Европейский союз после сообщений о том, что США намерены перебросить на Ближний Восток оружие, предназначенное Украине. Он также призвал «остановить это безумие».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok