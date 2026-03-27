Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 27 марта 2026Мир

Во Франции высмеяли помощь Украине фразой «какая же чушь»

Филиппо: Закупка Евросоюзом оружия США для Украины является растратой денег
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Европейский союз (ЕС) после сообщений о том, что США намерены перебросить на Ближний Восток оружие, предназначенное Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«США собираются использовать в конфликте на Ближнем Востоке оружие, которое европейские страны закупили для Украины, между прочим! Вот и все! Молодец, Евросоюз! Какая же чушь! Какая растрата денег!», — сыронизировал политик.

Филиппо призвал остановить это безумие, прекратив финансировать программу военной помощи Украине PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»), в рамках которой европейские страны оплачивают американское оружие для Киева.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, предназначенное для Украины по программе PURL, на Ближний Восток, поскольку в ходе операции против Ирана американские военные столкнулись с дефицитом некоторых видов боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok