США задумали сократить поставки оружия на Украину по одной причине

WP: Пентагон может перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, предназначенное для Украины по программе PURL, на Ближний Восток, поскольку в ходе операции против Ирана американские военные столкнулись с дефицитом некоторых видов боеприпасов. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Они действительно быстро расходуют боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько боеприпасов они будут по-прежнему поставлять в рамках этого соглашения [PURL]», — заявил изданию один из европейских дипломатов.

В настоящее время неясно, будут ли поставки из США Украине задержаны и осуществлены позже, или их полностью перенаправят на нужды войск на Ближнем Востоке. По словам американского чиновника, Пентагон в случае острой военной необходимости может перенаправить такие поставки, но должен будет уведомить об этом Конгресс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «уже выиграли» войну в Иране. По словам главы Белого дома, представители американской администрации уже ведут переговоры о заключении сделки с Тегераном.