Бывший СССР
13:10, 28 марта 2026

Зеленский рассказал о неожиданном ощущении от переговоров

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Abdulla Al Neyadi / UAE Presidential Court / Reuters

Из-за позиции США и России по месту переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя посредником в дипломатическом процессе. О неожиданном ощущении украинский лидер рассказал в Telegram.

«Такое ощущение, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно — желательно в трехстороннем формате», — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что команда Вашингтона не готова покидать США из-за войны на Ближнем Востоке, а Россия готова вести переговоры везде, кроме Америки.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио поспорил с главой европейской дипломатии Каей Каллас и предложил ей самой заняться вопросами урегулирования конфликта на Украине. По словам американского дипломата, Вашингтон делает все возможное для достижения мира.

