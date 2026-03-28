Зеленский рассказал о неожиданном ощущении от переговоров

Зеленский рассказал об ощущении себя посредником в дипломатическом процессе

Из-за позиции США и России по месту переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя посредником в дипломатическом процессе. О неожиданном ощущении украинский лидер рассказал в Telegram.

«Такое ощущение, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно — желательно в трехстороннем формате», — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что команда Вашингтона не готова покидать США из-за войны на Ближнем Востоке, а Россия готова вести переговоры везде, кроме Америки.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио поспорил с главой европейской дипломатии Каей Каллас и предложил ей самой заняться вопросами урегулирования конфликта на Украине. По словам американского дипломата, Вашингтон делает все возможное для достижения мира.