Рубио предложил Каллас заняться урегулированием на Украине

Рубио призвал Каллас самой заняться урегулированием на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио поспорил с главой европейской дипломатии Каей Каллас и предложил ей самой заняться вопросами урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет портал Axios.

На совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц «Группы семи» (G7) во Франции Каллас раскритиковала вашингтонскую администрацию за то, что она не проявляет достаточной жесткости в отношении России. Рубио ответил дипломату.

«Мы делаем все, что в наших силах, для прекращения войны. Если вы считаете, что можете справиться лучше, то действуйте. Мы уступим вам место», — подчеркнул он.

Ранее глава дипломатии ЕС Каллас осудила предложение США о выводе ВСУ из Донбасса.