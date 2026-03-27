13:07, 27 марта 2026Мир

Каллас отреагировала на предложение США о выводе ВСУ из Донбасса

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскритиковала идею США об отводе Вооруженные сил Украины (ВСУ) из Донбасса. По ее словам, такой подход играет на руку России и является ловушкой для Киева, передает Reuters.

«Мы уже на протяжении года наблюдаем, что Россия стремится добиться того, чего ей не удалось достичь военным путем за двенадцать лет — получить эти территории за столом переговоров. Очевидно, что это неверный подход», — заявила дипломат.

Она назвала выдвижение подобных условий «типичной российской тактикой — выдвигать требования на то, что ей никогда не принадлежало», предупредив, что уступать в этом вопросе нельзя.

Ранее Каллас заявила, что США следует выйти из войны с Ираном и активнее поддерживать Украину. По словам главы евродипломатии, рост цен на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке негативно сказывается на поддержке Украины и способствует усилению России.

