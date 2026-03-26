19:07, 26 марта 2026Мир

Каллас призвала США искать выход из войны с Ираном

Каллас: США следует выйти из войны с Ираном и активнее поддерживать Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

США следует выйти из войны с Ираном и активнее поддерживать Украину. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает The Guardian.

«Мы должны найти выход из этой войны, а не эскалировать ее дальше, поскольку последствия [конфликта] для всех в мире довольно тяжелые», — сказала она.

По словам главы евродипломатии, рост цен на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке негативно сказывается на поддержке Украины и способствует усилению России.

Ранее Каллас заявила, что США следует оказать давление на Россию, если Вашингтон заинтересован в скорейшем завершении войны в Иране.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление о России и Украине

    Трамп благословил узбеков

    Российскую экономику сравнили с дубом во время грозы

    Москвичам рассказали о погоде в начале апреля

    Трамп дерзко ответил Мерцу словами об Украине

    Наталья Водянова снялась в мини-юбке для журнала

    Названа идеальная для Ирана стратегия борьбы с США

    Россиянин с ножом напал на женщину и признался в желании убивать

    В России стартовали продажи нового минивэна Sollers

    Аренда жилья на майские праздники резко взлетела в цене

    Все новости
