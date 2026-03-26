Каллас призвала надавить на Россию для завершения войны в Иране

Каллас призвала США оказать давление на Россию для завершения войны в Иране

США следует оказать давление на Россию, если Вашингтон заинтересован в скорейшем завершении войны в Иране. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает The Guardian.

«Если США хотят, чтобы война на Ближнем Востоке прекратилась и Иран перестал их атаковать, им следует также оказать давление на Россию, чтобы та не смогла помогать [Ирану]», — сказала она.

Каллас подчеркнула, что все страны мира заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта на Ближнем Востоке, и призвала найти из него выход.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «уже выиграли» войну в Иране. По словам главы Белого дома, представители американской администрации ведут переговоры о заключении сделки с Тегераном.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.