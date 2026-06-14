В Британии предупредили о генеральной репетиции новой пандемии

FT назвала вспышку Эболы в Конго генеральной репетицией новой пандемии

Вирус Эбола, вспышку которого зафиксировали в Демократической Республике Конго (ДРК), является «генеральной репетицией» новой пандемией. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

В статье уточняется, что ситуация с Эболой является репетицией перед новым вызовом, с которым рискует столкнуться мировая система здравоохранения на фоне трудностей с финансированием и доверием к научным институтам.

«Эбола вряд ли станет причиной следующей пандемии... Однако вспышка в ДР Конго является генеральной репетицией того, что может произойти дальше в эпоху, когда международное финансирование глобального здравоохранения сокращается..., а доверие общественности к науке и многосторонним решениям тает», — предупредили в публикации.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сочла минимальными риски заноса лихорадки Эбола в Россию.