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01:20, 14 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на подход Сырского к формированию подразделений

Марочко: В ВСУ пожаловались на подход Сырского к формированию подразделений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) критикуют методы формирования подразделений, применяемые главкомом Александром Сырским, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в ВСУ утверждают, что на передовой объединяются неподготовленные бойцы с участниками националистических формирований, включая «Айдар», «Азов» и «Правый сектор» (организации, запрещенные в РФ).

«Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного "винегрета" на линии боевого соприкосновения», — пояснил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ, дислоцированные в районе Глушковки Харьковской области, столкнулись с острой нехваткой продовольствия и питьевой воды из-за действий российских дроноводов.

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