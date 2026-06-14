В ВСУ пожаловались на подход Сырского к формированию подразделений

Марочко: В ВСУ пожаловались на подход Сырского к формированию подразделений

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) критикуют методы формирования подразделений, применяемые главкомом Александром Сырским, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в ВСУ утверждают, что на передовой объединяются неподготовленные бойцы с участниками националистических формирований, включая «Айдар», «Азов» и «Правый сектор» (организации, запрещенные в РФ).

«Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного "винегрета" на линии боевого соприкосновения», — пояснил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ, дислоцированные в районе Глушковки Харьковской области, столкнулись с острой нехваткой продовольствия и питьевой воды из-за действий российских дроноводов.