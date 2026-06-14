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01:08, 14 июня 2026Россия

Россиянам напомнили дату ближайшего нерабочего буднего дня

Нилов: Ближайший нерабочий праздничный будний день ждет россиян в ноябре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Ближайший нерабочий праздничный будний день ждет россиян в ноябре, напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Завершающаяся неделя была короткой из-за того, что 12 июня, когда праздновался День России, выпал на пятницу, 11 июня было сокращенным рабочим днем.

«Теперь, в соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет, поэтому будут полноценные рабочие недели», — уточнил Нилов.

До сокращенной недели россиянам предстоит отработать 20 полных рабочих недель. День народного единства выпадает на среду и станет одним нерабочим днем в середине пятидневной недели.

Ранее россияне отреагировали на предложение ввести четырехдневку. Каждый второй работающий житель России (53 процента) позитивно высказался о возможном дополнительном выходном. Об этом говорится по результатам опроса, который был проведен экспертами SuperJob.

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