Россияне отреагировали на предложение ввести четырехдневку

РИА Новости: Каждый второй работающий россиянин поддержал идею о четырехдневке

Каждый второй работающий житель России (53 процента) позитивно высказался о возможном дополнительном выходном. Об этом говорится по результатам опроса, который был проведен экспертами SuperJob, пишет РИА Новости.

По словам респондентов, дополнительный выходной они бы затратили на отдых с семьей или самообразование. Уточняется, что 24 процента опрошенных выступили против, еще 23 процента затруднились с конкретным ответом.

Если сравнить этот показатель с ноябрем 2025 года, то уровень поддержки почти не изменился. Подобную инициативу готовы поддержать чаще женщины, чем мужчины (54 и 52 процентов соответственно). Чем участники исследования старше, тем меньше сторонников идеи о сокращенной неделе находится в возрастной категории после 45 лет: молодежь до 35 лет — 64 процента поддержки, люди после 45-ти — лишь 39 процентов одобрения.

Ранее операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян заявила, что вернуться к работе после праздников поможет ревизия задач. По ее словам, начать стоит с физической и ментальной настройки.