Россиянам рассказали о способе влиться в рабочий режим после праздников

Эксперт Абгарян: Вернуться к работе после праздников поможет ревизия задач

Вернуться к работе после длительного отдыха на работу может быть непросто. О способах влиться в рабочий режим после праздников рассказала «Ленте.ру» операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян

По словам эксперта, возвращение к работе после Нового года может показаться испытанием на прочность. Организм все еще живет в ритме каникул, и, вместо того, чтобы собирать волю в кулак, лучше помочь себе мягко вернуться в привычный ритм. Такой подход снизит стресс и поможет быстрее восстановить концентрацию без риска выгорания.

Начать стоит с физической и ментальной настройки — на праздниках сбивается режим дня, поэтому для легкого возвращения в рабочий строй за пару дней стоит постепенно наладить привычный график сна и приема пищи. Это основа для продуктивной работы и достижения новых результатов.

Первый рабочий день лучше посвятить адаптации и ревизии задач, расставить приоритеты и вернуть ощущение управляемости. Нужно систематизировать план дел на ближайшее время — расставить приоритеты: что нужно сделать в ближайшие день-два, что можно отложить на конец недели, а что, возможно, уже потеряло актуальность.

Стоит поставить перед собой один-два реалистичных результата на день — такой подход помогает контролировать процесс и поддерживать мотивацию: каждый завершенный этап дает ощутимый результат, а быстрый дофамин от вычеркивания задач поднимает настроение и придает сил в первый рабочий день. Кроме того, стоит делать перерывы между задачами чуть чаще обычного, а сложные задачи лучше отложить на второй или третий день, когда концентрация вернется к привычному уровню.

