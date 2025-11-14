Экономика
07:51, 14 ноября 2025

Россияне захотели меньше работать

SuperJob: Идею четырехдневной рабочей недели поддерживает 51 процент россиян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Введение четырехдневной рабочей недели поддерживает 51 процент экономически активных россиян, а против выступает только 22 процента. Еще 27 процентов не уверены в своей позиции. Об этом со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob сообщает РИА Новости.

Среди женщин популярность такой идеи выше, чем среди мужчин (55 процентов против 47 процентов), а молодежи она интереснее, чем старшему поколению. Так, за четырехдневку высказались 59 процентов респондентов в возрасте до 35 лет, 46 процентов в возрасте от 35 до 45 лет и 43 процента тех, кто старше 45 лет.

При этом мнения подавляющего большинства компаний противоречит общественному. Только 2 процента готовы рассмотреть идею сокращенной рабочей недели, 5 процентов считают ее недопустимой, а 89 процентов отказываются обсуждать такую возможность.

Как отмечается в материале, активнее всего о введении четырехдневки говорили в период пандемии COVID-19, особенно летом 2021 года. С того момента интерес бизнеса к такому формату неуклонно снижается, хотя у населения идея остается популярной.

Ранее профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил, что введение четырехдневной рабочей недели в качестве постоянного режима в настоящее время невозможно.

По словам эксперта, для сокращения количества рабочих часов на 20 процентов необходимо увеличить на столько же производительность труда или привлечь в экономику 14 миллионов человек новой рабочей силы. В противном случае национальная экономика начнет падать.

