Мощное землетрясение произошло в США

USGS: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья американского штата Орегон

У побережья американского штата Орегон произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в ночь на среду, 3 июня, в 03:53 по местному времени (13:53 мск). Их магнитуда достигала 5,7 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно привести к разрушениям.

Эпицентр явления находился в примерно в 159 километрах к юго-западу от населенного пункта Пистол-Ривер на тихоокеанском побережье США. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Днем ранее мощное землетрясение произошло в Италии. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 2 июня, в 00:12 по местному времени (01:21 мск). Их магнитуда достигала 6,2. Эпицентр явления находился в 20 километрах к юго-западу от города Паола в регионе Калабрия и в 124 километрах к северу от города Мессина в Сицилии. Очаг залегал на глубине 240 километров.