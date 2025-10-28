Экономика
07:45, 28 октября 2025Экономика

Возможность введения четырехдневной рабочей недели в России оценили

Аналитик Сафонов: Массовый перевод работников в РФ на четырехдневку невозможен
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Введение четырехдневной рабочей недели в качестве постоянного режима работы сотрудников в России в настоящее время представляется невозможным. Такое мнение высказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Его слова приводит РИА Новости.

Для сохранения объема российского ВВП на прежнем уровне при таком раскладе потребуется рост производительности труда на 20 процентов к нынешнему показателю. Другим выходом при подобном сценарии представляется привлечение дополнительной рабочей силы в 14 миллионов человек в различные секторы национальной экономики. И то, и другое сейчас является невыполнимой задачей, констатировал Сафонов.

Нынешний переход сотрудников ряда крупных российских компаний на сокращенный режим рабочей недели является вынужденной мерой, вызванной падением спроса на внутреннем рынке на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Руководители этих организаций не рассматривают эту меру в качестве перманентной и заранее указывают сроки возобновления привычной пятидневки. По этой причине рассчитывать на массовый перевод работников в России на постоянный режим труда в формате четырехдневки в обозримом будущем не стоит, резюмировал Сафонов.

Ранее результаты опроса SuperJob показали, что подавляющее большинство отечественных работодателей не готовы даже обсуждать возможность введения четырехдневки на постоянной основе. Подобная мера, пояснила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, является невыгодной для российских компаний из-за сохраняющегося на внутреннем рынке острого кадрового голода. Кроме того, при таком раскладе работодателям придется пересматривать бизнес-процессы и увеличивать расходы на персонал на фоне и без того высоких операционных издержек.

