Нежелание большинства работодателей в России вводить четырехдневку объяснили

Переход на четырехдневку потребует дополнительной рабочей силы и усугубит кадровый голод в стране. Так нежелание большинства работодателей в России переходить на сокращенную рабочую неделю объяснили опрошенные «Российской газетой» (РГ) эксперты.
Как показал опрос SuperJob, 87 процентов российских работодателей не готовы даже обсуждать введение сокращенного режима работы, а перешла на него только одна компания из 100. По словам доцента РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, это невыгодно из-за дефицита кадров, необходимости пересматривать бизнес-процессы и дополнительных расходов на персонал.
Сейчас в стране есть сферы и отдельные компании, где локально и эффективно можно внедрить сокращенный режим работы, но это применимо не для всех. По словам ведущего научного сотрудника Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшка, рост производительности работников после перехода на четырехдневную рабочую неделю не компенсирует полностью снижение рабочего времени, что приводит к уменьшению зарплат. Четырехдневка воспринимается большинством работодателей только в качестве антикризисного инструмента, когда продолжительность рабочего времени снижается пропорционально зарплате сотрудников.
Как заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, к активному внедрению четырехдневки приведет автоматизация и цифровизация технологических процессов, которая даст возможность сократить рабочее время без потери производительности.
Ранее депутат Московской областной думы, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин предупредил, что сокращение рабочей недели негативно скажется на экономике. Сейчас россияне отдыхают каждый третий день (32,3 процента) в году. С переходом на четырехдневку количество нерабочих дней увеличится до 146 — примерно 40 процентов.