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15:39, 4 июля 2025Экономика

Депутат назвал введение четырехдневки в России невозможным

Депутат Никитин: Сокращение рабочей недели негативно скажется на экономике РФ
Вячеслав Агапов
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сокращение рабочей недели негативно скажется на экономике РФ. Введение четырехдневки назвал невозможным депутат Московской областной думы, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин, его цитирует «Газета.Ru».

По словам депутата, сейчас россияне отдыхают каждый третий день (32,3 процента) в году. С переходом на четырехдневку количество нерабочих дней увеличиться до 146 — примерно 40 процентов.

«Многие отрасли, особенно промышленность и сельское хозяйство, требуют постоянного присутствия и контроля. Сокращение рабочей недели без пересмотра планов производства и норм выработки отрицательно скажется на экономике в целом», — пояснил он.

Вместо перехода на четырехдневку в России стоит поэтапно делать условия труда более гибкими. Например, власти могут снизить для отдельных категорий работников продолжительность рабочего дня до шести часов, ввести плавающий график начала рабочего времени и расширить возможности удаленной работы, предложил Никитин.

Согласно исследованию Русской школы управления (РШУ) и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», 76 процентов опрошенных граждан согласны перейти на четырехдневную рабочую неделю с условием, что их доход не изменится. Семь процентов не возражают против сокращения их рабочей недели на один день, даже если зарплата уменьшится. 17 процентов не хотели бы работать по такому графику: 8 процентов полагают, что четырехдневка обернется ростом нагрузки, а 9 процентов устраивает пятидневная рабочая неделя.

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