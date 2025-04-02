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07:49, 2 апреля 2025Экономика

Готовность россиян к четырехдневке оценили

RT: Почти 80 процентов россиян согласны на четырехдневную рабочую неделю
Кирилл Луцюк
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Pixabay

В России 76 процентов граждан согласны перейти на четырехдневную рабочую неделю, с условием, что их доход не изменится. Об этом сообщило RT со ссылкой на исследование проведенное Русской школы управления (РШУ) и сервисом по поиску работы «Зарплата.ру».

Кроме того, семь процентов не возражают против сокращения их рабочей недели на один день, даже если зарплата уменьшится. Другие 17 процентов не хотели бы работать по такому графику: восемь процентов полагают, что четырехдневка обернется ростом нагрузки, а девять процентов устраивает пятидневная рабочая неделя.

Также 33 процента назвали идеальной 32-часовую рабочую неделю, которая предполагает четыре дня по восемь часов. Еще 27 процентов ратуют за 35-часовую рабочую неделю с гибким графиком, а 19 процентов не против стандартных 40 часов. Работать больше 40 часов согласен 21 процент, при условии высокой зарплаты.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, усомнилась в том, что в РФ в ближайшие семь лет введут четырехдневную рабочую неделю. Она считает, что такое развитие событий сложно представить ввиду состояния экономики и дефицита рабочих рук.

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