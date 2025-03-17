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12:34, 17 марта 2025Экономика

Названы возможные сроки введения в России четырехдневной рабочей недели

Бессараб: четырехдневная рабочая неделя в РФ маловероятна в следующие семь лет
Вячеслав Агапов
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ввести четырехдневную рабочую неделю в России маловероятно в следующие семь лет. Возможные сроки изменений назвала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее цитирует «Газета.Ru».

По словам депутата, в текущих реалиях четырехдневную рабочую неделю «очень сложно себе представить». Состояние экономики и дефицит рабочих рук не позволяют задуматься о такой перспективе еще долгое время.

«Со временем это все реально и возможно. Почему нет? У нас происходит роботизация, цифровизация всех процессов, автоматизация производства. Но [это возможно] пока не сейчас, объективно не в ближайшей перспективе. Я могу сказать, что точно не в ближайшие семь лет», — пояснила Бессараб.

В ноябре 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил устроить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Такую возможность могут предоставить двум категориям россиян — одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. Уровень дохода должен быть сохранен, но при этом работодатель сможет по согласованию увеличить им рабочий день до девяти часов, добавил депутат.

Как показал опрос медиахолдинга Rambler&Co, 45 процентов респондентов оценивают перспективу четырехдневки положительно и давно ее ждут. Однако 27 процентов отрицают такую возможность и считают, что это негативно скажется на экономике, а 21 процент уверены, что вопрос надо ставить не про количество дней, а про количество часов работы в них. Еще семь процентов участников опроса сохраняют нейтральную позицию.

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