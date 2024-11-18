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15:25, 18 ноября 2024Экономика

В Госдуме предложили ввести четырехдневку для некоторых категорий родителей

В ГД выступили за работу 4 дня в неделю для многодетных и одиноких родителей
Дмитрий Воронин
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. Об этом сообщает РИА Новости.

Условием запуска такой новации для многодетных семей парламентарий назвал официальное трудоустройство обоих родителей. Также в связи с инициативой речь идет об увеличении ежедневного времени работы подпадающих под ее действие сотрудников до девяти часов по соглашению с работодателем.

Как следует из обращения депутата к вице-премьеру Татьяне Голиковой, эксперимент он предлагает провести в течение года на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных госпредприятий, а также частных предприятий, которые добровольно примут решение в нем поучаствовать. По итогам указанных мероприятий речь предлагается вести об изменениях в законодательстве.

Автор подчеркивает что четырехдневка для указанных категорий родителей будет способствовать созданию более благоприятных условий для воспитания детей в РФ при сохранении семейных доходов на прежнем уровне.

Россияне положительно относятся к предложениям о переходе к четырехдневной рабочей неделе, периодически звучащим в стране. Соответствующие ответы они дают в ходе регулярно проводящихся по теме социологических опросов. При этом представители властей более осторожно оценивают перспективы введения в РФ четырехдневки. По словам чиновников, льготный график работы является предметом обсуждения граждан с работодателями.

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