Россиянам предложили договариваться с начальством о четырехдневке

Орешкин: с работодателем можно самим договориться о четырехдневном графике

Действующее законодательство дает работникам и работодателям право самим договориться о четырехдневной рабочей неделе. Об этом заявил помощник российского президента Максим Орешкин, его слова приводит РИА Новости.

Говоря об актуальном вопросе, он напомнил, что предприятия страны сами определяют график работы. Таким образом, четырехдневка может стать предметом договоренности «между работодателем и работниками в конкретном месте».

Ранее о том, что льготный график является предметом дискуссий с начальством говорил глава Минтруда России Антон Котяков. Необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю он не увидел.

Прозвучавшее в Госдуме предложение о четырехдневке для многодетных родителей также не нашло поддержки. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков высказал мнение, что в случае реализации проекта работодатели начнут с сомнением брать на работу таких потенциальных льготников.