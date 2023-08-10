Названа причина невозможности введения четырехдневки для многодетных

Зампред ФНПР: четырехдневка может сказаться на трудоустройстве многодетных

Введение четырехдневной рабочей недели для многодетных родителей стало бы радикальным шагом на фоне нехватки в России работников, которые могли бы быть приняты на эти высвобождающиеся часы, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Мнение он высказал в интервью НСН.

В случае одобрения такого предложения работодатели начнут с сомнением брать на работу многодетных родителей, предположил эксперт. «Реализация этого предложения к текущему моменту невозможна», — сказал Шершуков, уточнив, что речь об этом можно вести только при устойчивой экономической ситуации.

С указанной инициативой выступили в думской фракции ЛДПР. Возможность работать четыре дня в неделю там предложили распространить на многодетные семьи, в которых все дети несовершеннолетние, и самый младший ребенок не достиг 14-летнего возраста.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что нет необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю. По словам министра, льготный график работы — это предмет дискуссии с работодателями. Как следует из результатов недавнего исследования Superjob, идею введения четырехдневки поддерживает почти половина опрошенных россиян (49 процентов)